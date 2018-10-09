Удар Се Шувэй на турнире в Хиросиме признан лучшим по итогам сентября

Удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй в матче с китаянкой Ван Цян на турнире в Хиросиме признан лучшим по итогам сентября, сообщает официальный сайт тура. На награду за лучший удар претендовали также американка Аманда Анисимова (Хиросима), чешка Петра Квитова (Ухань), словачка Доминика Цибулкова (Ухань) и действующая победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака (Токио).

Видео доступно на официальном канале WTA в YouTube.



Удар Квитовой в голосовании занял второе место, Осаки — третье, Цибулковой — четвёртое, Анисимовой — пятое.

По итогам августа лучшей в этой номинации стала пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Ранее она также победила в категории «Удар месяца» по итогам февраля и апреля 2018 года.