Кучова: победа над Остапенко придаст мне уверенности после всех моих проблем

Словацкая теннисистка Кристина Кучова прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Гонконге над представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под третьим номером, со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

«Мне было очень приятно сыграть на такой большой арене со столь сильной соперницей. После многих проблем с коленом и здоровьем в целом я наконец могу играть и двигаться дальше. Эта победа придаст мне уверенности.



С начала матча я здорово себя чувствовала на корте. Я впервые с апреля сыграла на харде, так что требовалось время на адаптацию. У меня были шансы в первом сете, но я их не использовала. Елена провела три прекрасных гейма, но я не сдавалась. Я сказала себе, что нужно продолжать бороться. Следующие два сета я провела прекрасно. Я очень рада победе.

Мне было непривычно играть вечером. Ощущалась сильная влажность, но мне понравилось. Болельщики также были великолепны", — цитирует Кучову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Кучова поспорит с болгаркой Викторией Томовой.