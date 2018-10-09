Павлюченкова: я бы хотела вновь выиграть турнир в Линце, но впереди долгий путь

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира в Линце (Австрия) со счётом 7:5, 7:5.

«Конечно, у меня остались прекрасные воспоминания о турнире в Линце. Приятно было приехать сюда с мыслями о том, что три года назад я взяла здесь титул. Ощущения прекрасные, но это новый сезон, новая неделя. Каждый матч получается непростым. Я бы хотела вновь выиграть этот турнир, но впереди долгий и непростой путь. Сейчас об этом думать не стоит.

В концовке матча я сыграла стабильнее и лучше. Виктория сегодня подавала невероятно. Я знала, что у неё прекрасная подача, особенно в зале. Я уже видела её игры раньше. Очень рада, что смогла сделать брейк при счёте 5:5 во втором сете. Это стало ключевым моментом. На приёме я просто старалась угадывать и играть как можно лучше", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит либо с Верой Лапко (Беларусь), либо с Белиндой Бенчич (Швейцария).