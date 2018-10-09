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У Ибин: в матче с Нисикори терять мне будет нечего

У Ибин: в матче с Нисикори терять мне будет нечего
Теннис / ATP

Китаец У Ибин поделился впечатлениями от победы над своим соотечественником Ли Чжэ в первом круге турнира в Шанхае со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

«Я очень рад, что сумел одержать свою первую победу в ATP-туре. Это была моя лучшая игра за последние пару месяцев. Ли Чжэ здорово действовал с начала матча, вынуждая меня оказываться в напряжённых ситуациях. Но я сумел изменить ход встречи и очень этому рад», — приводит слова У Ибина официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований в Шанхае он поспорит с японцем Кеем Нисикори.

«Я очень рад, что получил шанс сыграть с Нисикори. Я всегда с нетерпением ждал возможности сразиться с соперником топ-уровня. Я молодой игрок и терять мне нечего. Надеюсь, смогу показать свой лучший теннис», — сказал У Ибин.

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