Родина и Сизикова проиграли на старте турнира в Тяньцзине в парном разряде

Российская теннисистка Евгения Родина и представительница Австралии Айла Томлянович не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они уступили американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке, посеянным под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Родина и Томлянович 1 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

Россиянка Яна Сизикова и американка Сабрина Сантамария в матче первого раунда в двух сетах проиграли китаянке Хань Синьюнь и хорватке Дарии Юрак со счётом 2:6, 1:6.

Турнир завершится 14 октября.

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