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Гарсия, Мертенс, Бачински вышли во 2-й круг в Тяньцзине, Путинцева выбыла

Гарсия, Мертенс, Бачински вышли во 2-й круг в Тяньцзине, Путинцева выбыла
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, в матче первого круга обыграла китаянку Сюнь Фанъин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Каролин дважды подала навылет и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Гарсия поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния) — Чжан Юйсюань (Китай, Q).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг
Тимя Бачински (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 6:3, отказ Коллинз.
Мисаки Дои (Япония, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 3:6, 7:6 (8:6).
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Чжу Линь (Китай) — 7:5, 6:1.

09 октября 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Сюнь Фанъин
Сюнь Фанъин
Китай
 
 
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
16
Франция
09 октября 2018 года, вторник. 06:40 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
Тимя Бачински
Швейцария
6:3
Rt
 
 
Даниэль Коллинз
Даниэль Коллинз
США
09 октября 2018 года, вторник. 06:30 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева
Казахстан
0:6
6:3
6:7
Мисаки Дои
Мисаки Дои
Япония
09 октября 2018 года, вторник. 06:40 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Чжу Линь
Чжу Линь
Китай
5:7
1:6
 
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
15
Бельгия
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