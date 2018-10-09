Гарсия, Мертенс, Бачински вышли во 2-й круг в Тяньцзине, Путинцева выбыла

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Тяньцзине (Китай) под вторым номером, в матче первого круга обыграла китаянку Сюнь Фанъин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Каролин дважды подала навылет и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Гарсия поспорит с победительницей поединка Ирина Бегу (Румыния) — Чжан Юйсюань (Китай, Q).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Тимя Бачински (Швейцария) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 6:3, отказ Коллинз.

Мисаки Дои (Япония, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 3:6, 7:6 (8:6).

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Чжу Линь (Китай) — 7:5, 6:1.