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Карреньо-Буста уступил Пэру в Шанхае. Гаске и Чхун Хён вышли во 2-й круг

Карреньо-Буста уступил Пэру в Шанхае. Гаске и Чхун Хён вышли во 2-й круг
Теннис / ATP

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 15-м номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Франции Бенуа Пэру, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Карреньо-Буста трижды подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Пэра 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Бенуа поспорит с австралийцем Алексом де Минором, который победил канадца Вашека Поспишила (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Шанхай. Мужчины. Первый круг
Чхун Хён (Южная Корея) — Хуберт Хуркач (Польша, Q) — 6:4, 2:6, 6:1.
Ришар Гаске (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина) — 1:6, 6:2, 6:1.

09 октября 2018 года, вторник. 08:10 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
24
Испания
3:6
4:6
 
Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
62
Франция
09 октября 2018 года, вторник. 08:10 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Вашек Поспишил
Вашек Поспишил
82
Канада
4:6
   4
6:7
7   
 
Алекс де Минор
Алекс де Минор
33
Австралия
09 октября 2018 года, вторник. 08:10 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Хуберт Хуркач
Хуберт Хуркач
93
Польша
4:6
6:2
1:6
Чхун Хён
Чхун Хён
26
Южная Корея
09 октября 2018 года, вторник. 08:10 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
Леонардо Майер
53
Аргентина
6:1
2:6
1:6
Ришар Гаске
Ришар Гаске
25
Франция
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