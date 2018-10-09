Карреньо-Буста уступил Пэру в Шанхае. Гаске и Чхун Хён вышли во 2-й круг

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 15-м номером, не сумел пробиться во второй круг, проиграв представителю Франции Бенуа Пэру, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Карреньо-Буста трижды подал навылет и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Пэра 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Бенуа поспорит с австралийцем Алексом де Минором, который победил канадца Вашека Поспишила (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Шанхай. Мужчины. Первый круг

Чхун Хён (Южная Корея) — Хуберт Хуркач (Польша, Q) — 6:4, 2:6, 6:1.

Ришар Гаске (Франция) — Леонардо Майер (Аргентина) — 1:6, 6:2, 6:1.