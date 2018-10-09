Козлова снялась по ходу матча с Крейчиковой на турнире в Тяньцзине

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда украинка Катерина Козлова отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:4 в первом сете. Теннисистки провели на корте 37 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Крейчикова поспорит с победительницей поединка Кэйти Бултер (Великобритания) — Мария Саккари (Греция, 8).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг

Яна Чепелова (Словакия, Q) — Ван Яфань (Китай) — 7:5, 3:6, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).