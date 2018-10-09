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Козлова снялась по ходу матча с Крейчиковой на турнире в Тяньцзине

Козлова снялась по ходу матча с Крейчиковой на турнире в Тяньцзине
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг. Её соперница по матчу стартового раунда украинка Катерина Козлова отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:4 в первом сете. Теннисистки провели на корте 37 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Крейчикова поспорит с победительницей поединка Кэйти Бултер (Великобритания) — Мария Саккари (Греция, 8).

Тяньцзинь. Женщины. Первый круг
Яна Чепелова (Словакия, Q) — Ван Яфань (Китай) — 7:5, 3:6, 6:4.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

09 октября 2018 года, вторник. 09:20 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
Rt
1:4
 
 
Барбора Крейчикова
Барбора Крейчикова
Чехия
09 октября 2018 года, вторник. 08:00 МСК
Тяньцзинь. 1-й круг
Матч окончен
Яна Чепелова
Яна Чепелова
Словакия
7:5
3:6
6:4
Ван Яфань
Ван Яфань
Китай
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