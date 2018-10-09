Федерер: у меня ещё остались цели на этот сезон

Швейцарец Роджер Федерер оценил своё выступление в нынешнем сезоне. В 2018 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также турниры в Роттердаме и Штутгарте.

«Мне нравится эта часть сезона. Я всегда хорошо выступал в этот период. Может быть, из-за более быстрых условий, я не уверен. Помогает то, что на таком покрытии проходит турнир в Базеле и Итоговый чемпионат ATP. Я добивался успеха на этих соревнованиях. Надеюсь, вновь выступить успешно и в этот раз.

После US Open я смог отдохнуть.Чувствую, что сейчас нахожусь в хорошей форме. Конечно, у меня ещё остались цели на этот сезон.

Прошлый год стал сказкой для меня. Небольшим разочарованием был лишь Итоговый чемпионат, когда я проиграл Гоффену. Тогда я был впервые расстроен своей игрой в прошедшем сезоне. Но стоит признать. что Гоффен провёл прекрасный матч.

Этот сезон вновь получается великолепным для меня. Я выиграл Australian Open, вернулся на первую строчку рейтинга, провёл хороший финал в Индиан-Уэллсе и неплохо выглядел в травяной части сезона. Я не так хорошо играл в Цинциннати, но сумел выйти в финал.

Я счастлив. Я здоров. Я выиграл ещё один турнир «Большого шлема» в этом году. Я всегда говорю, что если ты выигрываешь титул на «Большом шлеме», то сезон уже можно считать хорошим. Но мне ещё есть за что бороться", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Шанхае Роджер сыграет с победителем поединка Даниил Медведев (Россия) — Чжан Цзэ (Китай, WC).