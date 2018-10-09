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Медведев с трудом победил Цзэ Чжана и сыграет с Федерером на турнире в Шанхае

Медведев с трудом победил Цзэ Чжана и сыграет с Федерером на турнире в Шанхае
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в трёх партиях одолев представителя Китая Цзэ Чжана, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Медведев, на минувшей неделе выигравший турнир в Токио (Япония), 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету китайца, занимающего 216-ю строчку в рейтинге ATP, 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Медведев поспорит со швейцарцем Роджером Федерером, посеянным под первым номером.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

09 октября 2018 года, вторник. 09:40 МСК
Шанхай. 1-й круг
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
22
Россия
3:6
   9
7:6
7   
6:4
Чжан Цзэ
Чжан Цзэ
216
Китай
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