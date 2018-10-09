Соболенко победила Кенин на турнире в Тяньцзине, выиграв третий сет 6:0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу США Софью Кенин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Соболенко 10 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Соболенко, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с Магдой Линетт из Польши.

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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