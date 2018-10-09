Гаврилова, Макхэйл и Никулеску пробились во второй круг турнира в Гонконге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на турнире в Гонконге под седьмым номером, вышла во второй круг, в трёх партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.
Гаврилова трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Гаврилова поспорит с румынкой Моникой Никулеску, которая одолела Онс Жабер (Q) из Туниса со счётом 4:6, 7:6 (7:0), 6:4.
Гонконг. Женщины. Первый круг
Кристина Макхэйл (США) — Эдис Вон Чун (Гонконг, WC) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.
Турнир в Гонконге завершится 14 октября.
09 октября 2018 года, вторник. 10:10 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
3:6
7:5
6:1
Зарина Дияс
09 октября 2018 года, вторник. 10:10 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Макхэйл
2
6:7
7
6:2
6:1
Эдис Вон Чун
09 октября 2018 года, вторник. 10:10 МСК
Гонконг. 1-й круг
Матч окончен
Моника Никулеску
4:6
7
7:6
0
6:4
Онс Жабер
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