Ван Цян стартовала на турнире в Гонконге с разгромной победы

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гонконге под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв хозяйку кортов Чжан Лин, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Ван Цян дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Гонконге Ван Цян поспорит с американской теннисисткой Кристиной Макхэйл.

Соревнования с призовым фондом $250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Гаврилова, Макхэйл и Никулеску пробились во второй круг турнира в Гонконге