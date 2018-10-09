Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае, победив Шарди

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под вторым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя Франции Жереми Шарди со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Уроженец Белграда 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Жереми 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Джокович поспорит с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, 16) — Чхун Хён (Южная Корея).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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