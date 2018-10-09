Тим в трёх сетах уступил Эбдену во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под шестым номером, не сумел пробиться в третий круг, проиграв представителю Австралии Мэттью Эбдену со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 47 минут.

Доминик 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Эбден поспорит с немцем Петером Гоёвчиком, который одолел венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

Тим: в концовке сезона особенно важно не тратить всей энергии без остатка