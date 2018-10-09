Стал известен призовой фонд Australian Open 2019 года

Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии 2019 года составит 60,5 млн австралийских долларов (42,7 млн долларов США), сообщает официальный сайт WTA. Первый турнир «Большого шлема» 2019 года пройдёт в Мельбурне с 14 по 27 января.

Окончательное решение о том, как будут распределены призовые, пока не принято, но, как обычно, призовой фонд мужского и женского турнира будет одинаковым. В 2018 году победители соревнований в мужском и женском одиночном разрядах получили по $ 4 млн.

На кортах во всех матчах основной сетки будет установлен таймер, который отсчитывает 25-секундный перерыв между концом розыгрыша и выполнением подачи. Система «Хоук-ай» будет установлена на всех 16 кортах.

Также была расширена сетка квалификации — с 96 до 128 участников.

«Мы всегда гордились тем, что прислушивались к мнению игроков. В этот раз наши консультации вышли на новый уровень. Мы много говорили с игроками, тренерами о том, что для них важно и какие изменения они хотят видеть», — сказал директор турнира Крэйг Тили.