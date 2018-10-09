Лапко победила Бенчич и сыграет с Павлюченковой на турнире в Линце

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во второй круг турнира в Линце (Австрия), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 1:6, 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Лапко 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Лапко поспорит с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, посеянной под шестым номером. Уроженка Самары накануне обыграла словачку Викторию Кужмову со счётом 7:5, 7:5.
Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.
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