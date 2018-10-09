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Чорич вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Чорич вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 13-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя США Брэдли Клана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Борна 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Чорич поспорит с победителем поединка Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Ришар Гаске (Франция).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

09 октября 2018 года, вторник. 15:30 МСК
Шанхай. 2-й круг
Матч окончен
Брэдли Клан
Брэдли Клан
104
США
4:6
2:6
 
Борна Чорич
Борна Чорич
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Хорватия
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