Чорич вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 13-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя США Брэдли Клана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Борна 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Чорич поспорит с победителем поединка Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Ришар Гаске (Франция).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.