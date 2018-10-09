17 эйсов не помогли Чиличу обыграть Джарри на турнире в Шанхае

На турнире в Шанхае (Китай) хорватский теннисист Марин Чилич, посеянный под пятым номером, не смог преодолеть второй круг соревнований, уступив в своём стартовом матче чилийцу Николасу Джарри со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 5:7.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут. За это время Чилич 17 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 15 эйсов, ни разу не ошибся на своей подаче и сделал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Джарри поборется с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) — Кайл Эдмунд (Великобритания).

Турнир в Шанхае с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.