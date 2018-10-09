Жук: очень хочется уже выступать в основной сетке турниров «Большого шлема»

19-летняя российская теннисистка Софья Жук рассказала о своей подготовке к турниру «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт в Москве с 13 по 21 октября.

«Я очень рада впервые выступить на «ВТБ Кубок Кремля», потому что буквально сегодня смотрела фотографии, на которых мы с Сашей Кузнецовой были маленькими и тренировались в группе в «Лужниках». И мы тогда ходили и смотрели Кубок Кремля. Столько времени прошло, а сегодня я уже играю сама!



Как прошла первая тренировка? Я вчера только прилетела из Лос-Анджелеса в 11 часов, поэтому немножечко ощущаю себя как в тумане.

В Москву вся семья приедет. Естественно, папа, брат, мама. Все друзья, с которыми я росла, сейчас в колледж в Америке пошли, и у них учебный год, поэтому они не в Москве.

Цели на будущий год? Очень хочется уже выступать в основной сетке турниров «Большого шлема». Хотя сейчас мне просто нравится играть, просто наслаждаюсь турнирами», — цитирует Жук пресс-служба турнира.

Жук, занимающая 133-е место в одиночном рейтинге WTA, является победительницей юниорского Уимблдона-2015.