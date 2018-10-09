Свитолина успешно стартовала на турнире в Гонконге, отдав Хон лишь пять геймов

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла во второй круг турнира в Гонконге, одержав победу в двух партиях над австралийкой Присциллой Хон со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 11 минут.

Первая ракетка соревнований выполнила 3 эйса, допустила 1 ошибку на своей подаче и сделала 5 брейков. Хон четыре раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 2 из 2.

За выход в четвертьфинал Свитолина сразится с японкой Нао Хибино, которая в стартовом поединке оказалась сильнее Саманты Стосур из Австралии.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).