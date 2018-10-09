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Джорджи и Кристина Плишкова вышли во второй круг турнира в Линце

Джорджи и Кристина Плишкова вышли во второй круг турнира в Линце
Теннис / WTA

На турнире в Линце (Австрия) итальянская теннисистка Камила Джорджи, посеянная под пятым номером, в матче первого раунда одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. За это время Джорджи 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Пармантье выполнила 2 эйса, допустила 2 ошибки на своей подаче и сделала 3 брейка.

За выход в четвертьфинал победительница одного турнира WTA в одиночном разряде поспорит с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Линц. Женщины. Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия, LL) — Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) — 6:4, 6:2.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

09 октября 2018 года, вторник. 16:15 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
Камила Джорджи
Италия
6:3
   7
7:6
4   
 
Полин Пармантье
Полин Пармантье
Франция
09 октября 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
Чехия
6:4
6:2
 
Валентини Грамматикопулу
Валентини Грамматикопулу
Греция
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