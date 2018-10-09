Векич с разгромным счётом уступила Бабош на старте турнира в Линце

В первом круге турнира в Линце (Австрия) хорватская теннисистка Донна Векич, получившая восьмой номер посева, крупно проиграла венгерке Тиме Бабош со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Векич выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на своей подаче и не сделала ни одного брейка. Её соперница совершила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Во втором раунде Бабош встретится с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

22-летняя Векич является победительницей двух турниров WTA в одиночном разряде.