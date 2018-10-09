Чеккинато: готов стать новым лидером итальянского мужского тенниса

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, который посеян под первым номером на турнире «ВТБ Кубок Кремля», заявил, что будет рад сыграть в Москве. По словам 26-летнего спортсмена, он с детства следил за матчами россиянина Марата Сафина, который завершил карьеру в 2009 году.

«Я недавно принял участие в турнире, который проходил в Санкт-Петербурге, и теперь решил сыграть на „ВТБ Кубеё Кремля». Мне захотелось открыть для себя Россию! Я впервые играл в Санкт-Петербурге и вот теперь приму участие в московском турнире, и я очень рад этому – тем более что я посеян в Москве под первым номером. Это отличный турнир.

Что я думаю о российском теннисе? Я с детства следил за матчами Марата Сафина. Его матчи всегда вдохновляли меня и давали положительные эмоции.

Я провожу лучший сезон в карьере, показал отличные результаты и дошёл до полуфинала на «Ролан Гаррос—2018». Я добился существенного прогресса в игре, безусловно, этому способствовала хорошая подготовка в межсезонье. Очень важное значение также имела первая часть сезона, я хорошо отыграл грунтовые турниры и добился великолепных результатов.



В итальянском мужском теннисе грядёт смена поколений, я могу стать его лидером. У меня есть такие амбиции. В настоящий момент Фоньини и Сеппи достигли возраста 33-34 лет, Фоньини по-прежнему остаётся лидером. Однако я считаю, что я смогу стать лидером итальянского мужского тенниса после него. Вообще, у нас сейчас в Италии очень много молодых перспективных игроков, полагаю, что у нас растёт хорошая смена», — цитирует Чеккинато пресс-служба турнира.

Матчи «ВТБ Кубка Кремля» пройдут в Москве с 13 по 21 октября.