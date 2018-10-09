Соболенко: в третьем сете я сказала себе, что нужно выложиться по полной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, прокомментировала победу в первом круге над представительницей США Софьей Кенин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

«Это был очередной трёхсетовый матч, и я постаралась сыграть как можно лучше, так как соперница действовала отлично. Во втором сете она играла очень хорошо, я всё время оказывалась под давлением и много ошибалась.

В третьей партии я сказала себе, что нужно выложиться по полной и не обращать внимания на то, что делает соперница. Игра пошла довольно быстро и закончилась в мою пользу.

Софья ещё растёт, но уже является отличной теннисисткой. В первых двух сетах она просто старалась оставаться в игре и посылать мяч глубоко. В третьей партии она пыталась атаковать с каждого мяча и много ошибалась. Думаю, в третьем сете мне немного повезло», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тяньцзине Соболенко, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с Магдой Линетт из Польши.

«Мы никогда раньше не встречались. Магда — отличная теннисистка. Думаю, Линетт и Кенин играют в похожем стиле. Она здорово двигается и достаёт много мячей. Посмотрим, как всё сложится. Это будет ещё один трудный матч», — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Соболенко победила Кенин на турнире в Тяньцзине, выиграв третий сет 6:0