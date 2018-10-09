Свитолина: мне важно было одержать победу в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась довольна своей игрой на старте турнира в Гонконге, где она в матче первого круга разгромила австралийку Присциллу Хон со счётом 6:2, 6:3.

«Давление ощущается всегда, когда участвуешь в турнире и являешься лидером посева. Но я в этой ситуации была много раз. Для меня это очередной турнир, на котором я могу выступить успешно. Я могу продемонстрировать свой лучший теннис, провести хорошие матчи. Именно поэтому я здесь.



Я очень рада, что смогла победить в двух сетах и сделала брейки в обоих партиях. Это было очень важно. На корте мне пришлось нелегко, так как соперница старалась агрессивно играть на задней линии. Мне важно было победить в двух сетах», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Свитолина успешно стартовала на турнире в Гонконге, отдав Хон лишь пять геймов