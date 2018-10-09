Младенович в двух сетах обыграла Дарт в первом круге турнира в Линце

Французская теннисистка Кристина Младенович успешно стартовала на турнире в Линце (Австрия), одолев в двух партиях представительницу Великобритании Хэрриет Дарт со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

48-я ракетка мира 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Её соперница не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на своей подаче и сделала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Младенович поборется с венгеркой Тимей Бабош, которая ранее взяла верх над Донной Векич из Хорватии, посеянной под восьмым номером.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.