Гаспарян на отказе Пуиг завоевала путёвку во второй круг турнира в Линце

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян преодолела стартовый раунд турнира в Линце (Австрия). Её соперница Моника Пуиг из Пуэрто-Рико проиграла первый сет со счётом 2:6, после чего решила отказаться от дальнейшей борьбы.

Спортсменки провели на корте 36 минут. За это время 137-я ракетка мира выполнила 1 эйс, реализовала 3 брейк-пойнта из 5 и не ошиблась на своей подаче. Её соперница ни разу не подала навылет, сделала 1 брейк и допустила 2 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с победительницей пары Барбара Хаас (Австрия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.