Кириленко: ранее отдыхала два раза в год, а теперь подстраиваюсь под график мужа

31-летняя теннисистка Мария Кириленко, приостановившая спортивную карьеру с сентября 2014 года, сообщила, что сейчас всё свободное время посвящает детям. Победительница Итогового чемпионата WTA 2012 года в парном разряде воспитывает сына и годовалую дочку.

«В данный момент я уже не действующий спортсмен, поэтому распорядок дня у меня кардинально поменялся. Сейчас я встаю очень рано в силу того, что у меня двое детей. Младшая дочка, которой сейчас 11 месяцев, просыпается где-то в 6-7 утра. Собственно, занимаюсь детьми и параллельно успеваю ходить на работу, тренирую девочек. Они у меня разного возраста, есть совсем маленькие, а есть постарше, 17-18 лет.

Раньше я отдыхала два раза в год: в середине года чуть меньше недели и в конце, когда заканчивался сезон, недели две. Сейчас отдых не такой чёткий, точно не знаю, когда у нас получится, смотрим по рабочему графику мужа и стараемся совместить. Когда появляются дети, становится сложно спланировать свой день и дальнейшие отпуска. Люблю спокойный отдых, мне достаточно было адреналина в жизни. Отпуска проводим по-разному, иногда в России, иногда за границей. Любимый город, скорее всего, Лондон и, конечно же, Москва», — цитирует Кириленко Womans Day.