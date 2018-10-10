Федерер: в 12 лет я выиграл футбольный турнир, это было великолепно

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о том, что в детстве занимался футболом. По словам 37-летнего спортсмена, ему нравилось играть на позиции нападающего и забивать голы.



«Я выиграл футбольный турнир, когда мне было 12 лет. Это было великолепно. Серьёзно, я ходил на футбол, это не шутка.



Я играл против своего друга, теперь он тоже теннисист. Наше противостояние длилось два года. Однажды наша команда проиграла финальный матч в серии пенальти, но я забил гол. Он тоже реализовал 11-метровый. Однако через год мы разгромили их в финале.



Любимое амплуа? Нападающий. Мне нравилось забивать голы», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Во втором круге турнира в Шанхае (Китай) Федерер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Медведев с трудом победил Цзэ Чжана и сыграет с Федерером на турнире в Шанхае