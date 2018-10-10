Сегодня, 10 октября, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер, посеянный под первым номером, и россиянин Даниил Медведев. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Медведев в Шанхае.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований поспорит либо с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, либо с американцем Маккензи Макдональдом (Q).



Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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