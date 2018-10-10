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Кудерметова проиграла Се Шувэй во втором круге турнира в Тяньцзине

Кудерметова проиграла Се Шувэй во втором круге турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Тяньцзине (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянной под пятым номером, со счётом 2:6, 6:2, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Вероника трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Яна Чепелова (Словакия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3).

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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