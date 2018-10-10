Медведев: полтора года назад Федерер на тренировке меня просто уничтожил

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай).

«Полтора года назад мы играли на тренировке, и он меня уничтожил. Но это будет хороший матч. Я знаю, что с первого розыгрыша должен буду оказывать давление на Федерера, потому что он сам играет именно так. Если я буду играть пассивно или просто буду стремиться попасть в корт, то ничего не получится.

Я мечтал сыграть с Роджером, потому что все мы знаем, что его карьера не будет длиться вечно. Сыграть с ним на центральном корте «Мастерса» — это нечто потрясающее", — цитирует Медведева официальный сайт тура.



Матч Федерера с Медведевым состоится сегодня, 10 октября.

Медведев с трудом победил Цзэ Чжана и сыграет с Федерером на турнире в Шанхае