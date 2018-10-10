Соболенко победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 часа 12 минут.



Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Соболенко, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Мисаки Дои (Япония, Q) — Тимя Бачински (Швейцария).



Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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