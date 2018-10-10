Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Соболенко победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине

Соболенко победила Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Тяньцзине под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 часа 12 минут.

Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Соболенко, занимающая 11-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей поединка Мисаки Дои (Япония, Q) — Тимя Бачински (Швейцария).

Турнир с призовым фондом $ 750 тыс. завершится 14 октября. В прошлогоднем финале россиянка Мария Шарапова победила Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

10 октября 2018 года, среда. 09:30 МСК
Тяньцзинь. 2-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
Арина Соболенко
11
Беларусь
6:1
6:3
 
Магда Линетт
Магда Линетт
Польша
Соболенко: в третьем сете я сказала себе, что нужно выложиться по полной
Наследница Азаренко и Серены. Как белоруска Арина Соболенко рвётся в ферзи
Союз Арины Соболенко и Дмитрия Турсунова приносит плоды – титулы в Нью-Хэйвене и Ухане. Ещё немного, и белоруска войдёт в топ-10.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент