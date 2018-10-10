Дзаламидзе и Кудерметова вышли в 1/4 финала турнира в Тяньцзине в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова пробились в четвертьфинал турнира в Тяньцзине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли представительницу Индии Анкиту Раину и британку Эмили Уэбли-Смит со счётом 7:6 (7:4), 1:6, [10:5]. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Дзаламидзе и Кудерметова совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Тяньцзине Дзаламидзе и Кудерметова поспорят с американкой Джаклин Како и Пратханой Тхомбаре из Индии.

Ранее Кудерметова выбыла из борьбы в одиночном разряде, проиграв Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 2:6, 6:2, 2:6.

Турнир завершится 14 октября.