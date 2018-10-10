Соперником Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Шанхае будет Чеккинато

Итальянский теннисист Марко Чеккинато, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под 16-м номером, пробился в третий круг, в трёх партиях одолев представителя Южной Кореи Чхун Хёна со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Чеккинато 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шанхае Чеккинато поспорит с сербом Новаком Джоковичем, получившим второй номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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