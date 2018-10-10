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Текстовая онлайн-трансляция матча Лапко — Павлюченкова в Линце

Текстовая онлайн-трансляция матча Лапко — Павлюченкова в Линце
Теннис / WTA

Сегодня, 10 октября, состоится матч второго круга турнира в Линце (Австрия), в котором сыграют представительница Беларуси Вера Лапко и россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под шестым номером. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Лапко — Павлюченкова в Линце.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо со шведкой Юханной Ларссон, либо с сильнейшей в противостоянии Екатерина Александрова (Россия, Q) — Катержина Синякова (Чехия, 9).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.

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