Гахов: в России я всегда хорошо играю, постараюсь показать себя на Кубке Кремля

Российский теннисист Иван Гахов рассказал, как добрался в Москву, где примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», а также оценил своё выступление в сезоне. Иван стал победителем чемпионата России в Казани.

«Долетел тяжело. Задержали рейс на четыре часа ночью. Летел из Рима, там играл „фьючерс“, к сожалению, обидно проиграл. Хорошо себя чувствовал после чемпионата России, но в Италии были сложности с погодными условиями — соперник жаловался на качество корта, ухудшившееся из-за дождей, матч переносился несколько раз уже в процессе игры.

Я всегда хорошо играю дома, в России. Мне приятно тут играть. Постараюсь хорошо показать себя на этом турнире. У меня вся семья редко выезжает на какие-то мои заграничные турниры, не всегда могут. Они все здесь, в России живут. Я в основном нахожусь в Испании и очень редко там бываю. Сюда точно придут сестра, муж сестры, мама, папа! Всех, кого смогу привести, обязательно приведу!

Сезон выдался тяжёлым. Я, конечно, всегда маленькими шажочками прогрессировал в рейтинге. И этот год, по нынешним результатам, я, возможно, закончу хуже, чем прошлый. Было тяжело в этом году, потому что я первые три-четыре месяца ездил по турнирам один после расставания со своим старым тренером. Я ему безумно благодарен, он меня, считайте, воспитал, но пришло время. У моей прошлой академии чуть-чуть не хватало ресурсов, чтобы совершить этот маленький шаг, когда ты полностью становишься игроком «челленджеров» и потом – ATP-тура. Нужно двигаться вперёд.

Я с июля начал тренироваться в Барселоне, в хорошей академии. Но, конечно, на новом месте не всегда всё сразу получается, из-за этого первая половина года получилась очень скомканной, вторая получше вышла. Самая главная задача этого сезона — хорошо подготовиться, чтобы в следующем добиться хорошего прогресса в рейтинге. Я считаю, что это возможно!» — цитирует Гахова пресс-служба Кубка Кремля.

Кубок Кремля пройдёт в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

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