Иглесиас: Курникова стала великолепной мамой

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал о своих отношениях с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. В декабре 2017 года у пары родилась двойня.

«Как и любая другая пара, мы всё ещё переживаем взлёты и падения в наших отношениях. Они не всегда идеальны. Но каком-то смысле они именно такие. Просто невероятно приятно видеть, что Анна стала великолепной мамой. Она прекрасно справляется со всем. Удивительно, как всё получается, когда она следует своему материнскому инстинкту», — приводит слова Иглесиаса The Sun.

В январе Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фотографии своих детей, Люси и Николаса.

В одиночном разряде Анна выиграла один турнир, а в парном завоевала 16 титулов, включая две победы на Australian Open.