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Александрова победила Синякову на старте турнира в Линце, выиграв второй сет 6:0

Александрова победила Синякову на старте турнира в Линце, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, получившую девятый номер посева, со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Александрова 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Александрова поспорит со шведкой Юханной Ларссон.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 6:1.

10 октября 2018 года, среда. 13:10 МСК
Линц. 1-й круг
Матч окончен
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
5:7
0:6
 
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова
Россия
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