Александрова победила Синякову на старте турнира в Линце, выиграв второй сет 6:0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, пробившаяся в основную сетку турнира в Линце (Австрия) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, получившую девятый номер посева, со счётом 7:5, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Александрова 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Линце Александрова поспорит со шведкой Юханной Ларссон.

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале чешка Барбора Стрыцова обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову со счётом 6:4, 6:1.