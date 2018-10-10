Нисикори, Куэрри и Баутиста-Агут вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под восьмым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Китая У Ибина, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.
Нисикори трижды подал навылет и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который одолел своего соотечественника Тейлора Фритца (Q) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.
Шанхай. Мужчины. Второй круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:4, 6:1.
Турнир завершится 14 октября.
10 октября 2018 года, среда. 13:00 МСК
Шанхай. 2-й круг
Матч окончен
У Ибин
415
6:3
0:6
3:6
Кей Нисикори
12
10 октября 2018 года, среда. 13:15 МСК
Шанхай. 2-й круг
Матч окончен
Сэм Куэрри
57
6:3
4
6:7
7
7:5
Тейлор Фритц
59
10 октября 2018 года, среда. 12:50 МСК
Шанхай. 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
28
3:6
6:4
6:1
Маккензи Макдональд
78
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