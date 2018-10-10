Нисикори, Куэрри и Баутиста-Агут вышли в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай) под восьмым номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Китая У Ибина, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Нисикори трижды подал навылет и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит с американцем Сэмом Куэрри, который одолел своего соотечественника Тейлора Фритца (Q) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.

Шанхай. Мужчины. Второй круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 3:6, 6:4, 6:1.

Турнир завершится 14 октября.

У Ибин: в матче с Нисикори терять мне будет нечего