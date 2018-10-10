Стрыцова начала защиту титула на турнире в Линце с победы над Флипкенс

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под третьим номером, вышла во второй круг. На старте соревнований действующая чемпионка в двух партиях обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Стрыцова дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Барбора поспорит со своей соотечественницей Кристиной Плишковой (LL).

Турнир в Линце завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Стрыцова обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:4, 6:1.