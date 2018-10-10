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Ястремская стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге

Ястремская стала первой четвертьфиналисткой турнира в Гонконге
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге, в двух партиях обыграв представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Ястремская 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Ястремская поспорит с победительницей поединка Виктория Томова (Болгария, LL) — Кристина Кучова (Словакия).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

10 октября 2018 года, среда. 14:40 МСК
Гонконг. 2-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
Китай
3:6
3:6
 
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Украина
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