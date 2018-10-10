Медведев в трёх сетах проиграл Федереру во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), проиграв швейцарцу Роджеру Федереру, посеянному под первым номером, со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Даниил 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Медведев в Шанхае.

За выход в четвертьфинал соревнований Федерер поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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