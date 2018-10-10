Ван Эйтванк вышла в четвертьфинал турнира в Линце

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк стала четвертьфиналисткой турнира в Линце (Австрия). Ван Эйтванк во втором круге нанесла поражение Анне Шмидловой из Словакии. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Ван Эйтванк, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов. Её соперница, 70-я ракетка мира, 2 раза подала навылет, реализовала 7 брейк-пойнтов и допустила 8 двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира в Линце Ван Эйтванк сыграет с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) – Барбара Стрыцова (Чехия).

Призовой фонд турнира в Линце составляет более € 217 тыс. Действующей победительницей является Барбара Стрыцова. Соревнования проводятся на харде.