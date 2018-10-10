Ястремская: сильно нервничала перед матчем с Сайсай

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, обыгравшая во втором круге турнира в Гонконге китаянку Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:3, поделилась эмоциями. Ястремская во второй раз в своей карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. На прошлой неделе Ястремская уступила Сайсай в первом круге турнира в Пекине.

«Я очень рада, нервничала перед матчем, вспоминая, что проиграла ей в Пекине. Я знала, что соперница очень сильна.

Но на корте чувствовала себя хорошо, хоть и у меня была слабость перед матчем. Я даже не знаю, почему. Время начала игры было непривычным, поздновато. Я не привыкла играть в столь позднее время суток.

Когда оказалась на корте, даже не видела мяча, меня слепило освещение. Но я даже не думала об этом, старалась бороться за каждый мяч с первого удара.

Сезон подходит к концу. Собираюсь выложиться и показать себя. Отдохну попозже!» — цитирует Ястремскую пресс-служба WTA.

За выход в полуфинал соревнований Ястремская поспорит с Кристиной Кучовой (Словакия).