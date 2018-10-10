Павлюченкова одержала волевую победу и вышла в 1/4 финала турнира в Линце

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Линце (Австрия). 35-я ракетка мира одержала волевую победу над представительницей Республики Беларусь Верой Лапко. Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу российской теннисистки.

Матч продолжался 2 часа и 45 минут. Павлюченкова сделала 8 эйсов, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и допустила 5 двойных ошибок. Её соперница 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В четвертьфинале турнира в Линце Павлюченкова встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) – Юханна Ларсссон (Швеция).

Призовой фонд турнира в Линце превышает € 200 тыс. Соревнования в Австрии проводятся на харде.