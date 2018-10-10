Видео: победы дель Потро, А. Зверева и Андерсона в Шанхае

На турнире в Шанхае (Китай) состоялись матчи второго круга. Успешно этот барьер преодолели аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, немец Александр Зверев, представитель ЮАР Кевин Андерсон, японец Кей Нисикори и британец Кайл Эдмунд.

Дель Потро в матче второго круга нанёс поражение французу Ришару Гаске со счётом 7:5, 7:6 (9:7). В третьем круге аргентинский теннисист сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Зверев во втором круге обыграл грузина Николоза Басилашвили. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4. Следующим соперником Зверева станет австралиец Алекс де Минор, считающийся одним из лучших юниоров в мире.

Андерсон уверенно переиграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:3, 6:2. Следующим соперником Андерсона станет грек Стефанос Циципас.

Эдмунд обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:4. В третьем круге Эдмунд сыграет с чилийцем Николасом Джарри.

Нисикори в трёх сетах обыграл китайца У Ибина. Матч завершился со счётом 3:6, 6:0, 6:3. В третьем круге Нисикори встретится с американцем Сэмом Куэрри.