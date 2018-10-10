Джокович: хотел бы сыграть с Сампрасом, он был моим кумиром

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, с кем из легендарных игроков он хотел бы встретиться на корте, будь у него возможность вернуться в прошлое.

«Я бы выбрал Пита Сампраса. Хотелось бы взять его подачу.

Он являлся моим кумиром. И мне выпала честь встретиться с ним несколько раз. Мы обсуждали теннис. Он дал мне важные и отличные советы, основываясь на собственном опыте, когда он был первой ракеткой мира. Он рассказал, как смог подняться на первую строчку и удержаться на ней.

Наши карьеры складываются похожим образом, если исходить из позиций в рейтинге. Для меня было очень ценно посидеть с ним и обсудить такие вопросы. К сожалению, я никогда не оказывался с ним на корте, но мне бы хотелось. По крайней мере, сыграть выставочный матч было бы здорово!

Сампрас был первой ракеткой мира шесть лет. Это просто невероятно!» — цитирует Джоковича Tennis World USA.