Надаль: Федерер — приятный человек, с годами наши взаимоотношения улучшились

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своих взаимоотношениях с Роджером Федерером. По словам Рафы, швейцарский теннисист является приятным человеком, а их конкуренция не выходит за пределы корта.

«На мой взгляд, Роджер, без всяких сомнений, является хорошим человеком. И я считаю его хорошим другом. Мы часто проводим время вместе, например посещаем выставки в Абу Даби в декабре. Мы также вместе играли в Дохе.

Мы вместе занимаемся организацией мероприятий для ATP. Естественно, что наши взаимоотношения с годами стали более тёплыми. Думаю, нам комфортно рядом друг с другом. Что я могу сказать про Роджера? То же самое, что и говорил уже сто раз.

Если хотите, чтобы я повторил, хорошо. Он нормальный человек, а это самое главное. Нам нравится конкурировать друг с другом, но мы понимаем, что за пределами корта наши взаимоотношения бывают другими. Но это не мешает нам конкурировать друг с другом», — цитирует Надаля Tennis World USA.